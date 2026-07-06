«БТС – мост холдинг» перевел Росимуществу 93,16 млрд рублей за активы ЮГК

«Ведомости» писали, что аукцион проходил по голландской системе, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов. Для признания аукциона состоявшимся было необходимо участие двух или более покупателей, подавших заявку, необходимые документы и внесших задаток в размере 20% от начальной цены лота. По словам источников, цена на аукционе практически дошла до уровня отсечения, который был установлен на отметке 81 млрд руб. Затем начались торги на повышение, уточнили собеседники.