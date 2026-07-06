«БТС – мост холдинг» перевел Росимуществу 93,16 млрд рублей за активы ЮГК
Аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных с ней предприятий прошел 19 июня. Активы были проданы на торгах только с четвертой попытки.
«Ведомости» писали, что аукцион проходил по голландской системе, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов. Для признания аукциона состоявшимся было необходимо участие двух или более покупателей, подавших заявку, необходимые документы и внесших задаток в размере 20% от начальной цены лота. По словам источников, цена на аукционе практически дошла до уровня отсечения, который был установлен на отметке 81 млрд руб. Затем начались торги на повышение, уточнили собеседники.
Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб. В частности, 100% управляющей компании ЮГК оценены в 9,1 млрд руб., 100% компании «Хоум» – в 10,4 млрд руб. Также на торги были выставлены доли в компаниях «Бизнес-актив» (100%), «Уралтранскомплект» (100%), «Погрузочно-транспортное управление» (100%), «Арбат-сити» (80%), «Экомодуль» (67%), «Сады Предгорья» (67%) и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод.