Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи вырос на 71% год к году
Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов вырос также на 71% – до 16,6 трлн руб.Доля частных клиентов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 47%. Сделки с фьючерсами и опционами совершили 220 000 клиентов.
Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 11%, а утренней – 6%.
На срочном рынке выросла популярность сегмента вечных фьючерсов и среднедневной объем торгов превысил 110 млрд руб. Рост год к году составил +129%. Предыдущий максимум был в октябре 2025 г. – 106 млрд руб. В топ инструментов вошли контракты на:
«китайский юань-российский рубль» (CNYRUBF) – 49 млрд руб.;
«доллар США – российский рубль» (USDRUBF) – 27 млрд руб.;
вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEXF) – 26 млрд руб.;
вечный фьючерс на золото (GLDRUBF) – 5 млрд руб.;
«евро-российский рубль» (EURRUBF) – 2.3 млрд руб.
3 июля Мосбиржа сообщала, что с 9 числа начнутся торги расчетными фьючерсами на акции инвестиционного фонда iShares MSCI South Korea ETF. Контракт на акции фонда дает доступ к портфелю ценных бумаг более 80 компаний Южной Кореи. Фонд инвестирует в акции лидеров глобальных отраслей полупроводников, электроники, автомобилестроения, финансового и промышленного секторов.