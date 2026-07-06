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Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи вырос на 71% год к году

Ведомости

Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи в июне 2026 г. составил почти 17,5 трлн руб., что на 71% больше, чем в июне 2025 г. Об этом сообщила площадка.

Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов вырос также на 71% – до 16,6 трлн руб.Доля частных клиентов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 47%. Сделки с фьючерсами и опционами совершили 220 000 клиентов.

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 11%, а утренней – 6%.

На срочном рынке выросла популярность сегмента вечных фьючерсов и среднедневной объем торгов превысил 110 млрд руб. Рост год к году составил +129%. Предыдущий максимум был в октябре 2025 г. – 106 млрд руб. В топ инструментов вошли контракты на:

  • «китайский юань-российский рубль» (CNYRUBF) – 49 млрд руб.;

  • «доллар США – российский рубль» (USDRUBF) – 27 млрд руб.;

  • вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEXF) – 26 млрд руб.;

  • вечный фьючерс на золото (GLDRUBF) – 5 млрд руб.;

  • «евро-российский рубль» (EURRUBF) – 2.3 млрд руб.

3 июля Мосбиржа сообщала, что с 9 числа начнутся торги расчетными фьючерсами на акции инвестиционного фонда iShares MSCI South Korea ETF. Контракт на акции фонда дает доступ к портфелю ценных бумаг более 80 компаний Южной Кореи. Фонд инвестирует в акции лидеров глобальных отраслей полупроводников, электроники, автомобилестроения, финансового и промышленного секторов.

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