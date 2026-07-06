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«Евротранс» вышел из технического дефолта

Ведомости

ПАО «Евротранс» вышло из технического дефолта и исполнило обязательства по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 39,66 млн руб. Дата начала купонного периода указана 2 июня, а окончания – 2 июля.

О техдефолте «Евротранс» сообщил 3 июля. С начала года компания уже неоднократно допускала технические дефолты по своим облигациям.

22 июня «Евротранс» отказался от стремления выплачивать дивиденды раз в квартал. В новой дивидендной политике эмитент планирует периодичность выплат раз в год.

Выручка «Евротранса» по МСФО за 2025 г. составила 265,8 млрд руб., операционная прибыль – 18,6 млрд руб., EBITDA – 21 млрд руб., а чистая прибыль – 4,76 млрд руб.

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