«Евротранс» вышел из технического дефолта
ПАО «Евротранс» вышло из технического дефолта и исполнило обязательства по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 39,66 млн руб. Дата начала купонного периода указана 2 июня, а окончания – 2 июля.
О техдефолте «Евротранс» сообщил 3 июля. С начала года компания уже неоднократно допускала технические дефолты по своим облигациям.
Выручка «Евротранса» по МСФО за 2025 г. составила 265,8 млрд руб., операционная прибыль – 18,6 млрд руб., EBITDA – 21 млрд руб., а чистая прибыль – 4,76 млрд руб.