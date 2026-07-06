Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2025 год

НМТП контролирует «Транснефть», по состоянию на I квартал этого года трубопроводной монополии принадлежит 63,08% группы. Еще 20% владеет государство в лице Росимущества. Оставшиеся акции, по данным РСБУ компании за I квартал, учитываются в Национальном расчетном депозитарии. Кроме того, у государства есть так называемая «золотая акция» – она позволяет налагать вето на изменение устава, ликвидацию, реорганизацию и крупные сделки.