Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 1,14 руб. на акцию. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
На выплату решено направить 21,46 млрд руб. Дата отсечки определена на 13 июля.
НМТП контролирует «Транснефть», по состоянию на I квартал этого года трубопроводной монополии принадлежит 63,08% группы. Еще 20% владеет государство в лице Росимущества. Оставшиеся акции, по данным РСБУ компании за I квартал, учитываются в Национальном расчетном депозитарии. Кроме того, у государства есть так называемая «золотая акция» – она позволяет налагать вето на изменение устава, ликвидацию, реорганизацию и крупные сделки.
Выручка НМТП по МСФО за 2025 г. составила 76,5 млрд руб. (+7,5%), операционная прибыль – 46,7 млрд руб. (+11,7%). Чистая прибыль выросла на 7,3% до 40,6 млрд руб.