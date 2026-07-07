Индекс российских гособлигаций в моменте упал ниже 111 пунктов
Индекс ОФЗ (RGBI) в моменте упал ниже 111 пунктов. Индекс Мосбиржи снизился до 2131,4 пункта.
Минимальное значение с открытия у индекса ОФЗ было в 9:39 мск. Тогда основной индикатор рынка российского госдолга был равен 110,74 п. После этого индекс ОФЗ начал расти, и по данным на 10:54 мск он составил 111,07 п.
Минимум дня для индекса Мосбиржи составил 2130,96 п. В 10:56 мск он поднялся до 1233,94 п. Изменение к закрытию составило -2,76%.
2 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что главная причина затяжной коррекции российского фондового рынка заключается в пересмотре долгосрочных ожиданий по ключевой ставке, так как ожидался шаг в 50 базисных пунктов.
По его словам, рынок акций ориентируется на прогноз долгосрочной безрисковой ставки - и чем она ниже, тем выше котировки. Сигнал ЦБ, что среднесрочный прогноз по ключевой ставке будет повышен на следующем опорном заседании, повлиял на рынок сильнее, чем сам факт снижения на 25 б. п.