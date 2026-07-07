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«Сибавтотранс» готов провести ОСВО по всем выпускам облигаций

Ведомости

ООО «Сибавтотранс» разработал план по реструктуризации долга, чтобы удержать компанию от банкротства. Общество также планирует провести общие собрания владельцев облигаций (ОСВО) по всем выпускам бондов, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративных данных.

По реструктуризации «Сибавтотранс» предлагает списать невыплаченные купоны по все выпускам (их насчитывается семь штук) и заморозить купонные выплаты до 1 июля 2027 г. С этой даты уже пройдет начисление купонов по ставке 12% годовых. Выплата предполагается ежемесячная. Погашения облигационного долга «Сибавтотранс» будет проводить с 1 января 2029 г. по 1% в месяц, а с 1 мая 2036 г. – по 1,5% в месяц. Полностью погасить бонды общество намерено в декабре 2036 г.

В «Сибавтотрансе» рассказали, что причиной дефолтов по всем облигационным выпускам стали потери ряда контрактов. Выручка резко снизилась, а одновременно с эти произошел рост стоимости обслуживания долговых обязательств. Выручка компании снизилась по сравнению с 2025 г. в три раза. На сегодня выручка нетто без НДС составляет 60 млн руб. в месяц, отметили в компании.

4 мая Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг «Сибавтотранса» до уровня D и сняло статус «под наблюдением». Агентство связало понижение кредитного рейтинга с переходом облигационного выпуска в статус дефолта.

17 апреля «Сибавтотранс» допустил первый техдефолт при выплате купона и погашении части номинала облигаций серии 001Р-03. Позднее последовали техдефолты при выплате купонов бондов серий 001Р-05, 001Р-06 и 001Р-07. 20 апреля НРА понизило кредитный рейтинг компании до C|ru| и установило прогноз «под наблюдением».

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