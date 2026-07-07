«Сибавтотранс» готов провести ОСВО по всем выпускам облигаций

По реструктуризации «Сибавтотранс» предлагает списать невыплаченные купоны по все выпускам (их насчитывается семь штук) и заморозить купонные выплаты до 1 июля 2027 г. С этой даты уже пройдет начисление купонов по ставке 12% годовых. Выплата предполагается ежемесячная. Погашения облигационного долга «Сибавтотранс» будет проводить с 1 января 2029 г. по 1% в месяц, а с 1 мая 2036 г. – по 1,5% в месяц. Полностью погасить бонды общество намерено в декабре 2036 г.