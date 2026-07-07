ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

30 декабря 2025 г. ЦБ также продлял действие рекомендаций для кредитных организаций по поддержке компаний, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Чтобы побудить банки активнее идти навстречу заемщикам, ЦБ РФ временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам. Мера распространяется на компании с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно обслуживали обязательства в течение последних шести месяцев и представили банкам реалистичный бизнес-план сроком на три года.