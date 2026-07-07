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Главная / Инвестиции /

ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

Ведомости

Банк России продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями. Соответствующее письмо регулятора было направлено кредитным организациям 6 июня, оно действует по 30 сентября 2029 г.

ЦБ рекомендовал кредитным организациям удовлетворять заявления о реструктуризации ссуды в случае обращения заемщика в банк в течение III квартала 2026 г.

30 декабря 2025 г. ЦБ также продлял действие рекомендаций для кредитных организаций по поддержке компаний, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Чтобы побудить банки активнее идти навстречу заемщикам, ЦБ РФ временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам. Мера распространяется на компании с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно обслуживали обязательства в течение последних шести месяцев и представили банкам реалистичный бизнес-план сроком на три года.

Кредитные организации при этом обязаны регулярно контролировать выполнение заемщиками плановых финансовых показателей. В случае отклонений от бизнес-плана банки должны будут дополнительно формировать резервы. Информацию о принятых решениях и подтверждающие материалы рекомендовано направлять в Банк России одновременно с отчетностью о качестве активов.

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