Продажи белорусского бензина резко сократились на Петербургской бирже

5 июля «Ведомости» писали со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), что Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума. За период с 1 по 25 июня этого года показатель достиг 141 000 т, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне прошлого года объем импорта бензина из Белоруссии был незначительным – он составил лишь 1000 т. Отмечалось, что поставки начали расти в сентябре прошлого года на фоне дефицита топлива в России, факт которого тогда признал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак.