Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX159,3-0,53%CNY Бирж.11,275-0,09%IMOEX2 173,97-0,75%RTSI899,63-0,75%RGBI111,57+0,39%RGBITR744,74+0,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Продажи белорусского бензина резко сократились на Петербургской бирже

Ведомости

На Петербургской бирже сократился объем реализации белорусского бензина. Показатель снизился до 420 т 6 июля, хотя 1–2 июля на торговой площадке ежедневно продавалось более 7000 т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства.

В июне продажи увеличились в 3,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Показатель достиг 90 900 т, доля топлива из Белоруссии составила почти 15%.

По словам источников «Коммерсанта», связанных с отраслью, падение продаж может быть связано с тем, что НПЗ страны практически полностью реализовали июльские партии. Кроме того, для продавцов реализация стала менее выгодной при введении ограничений на рост цен в размере 0,01%.

5 июля «Ведомости» писали со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), что Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума. За период с 1 по 25 июня этого года показатель достиг 141 000 т, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне прошлого года объем импорта бензина из Белоруссии был незначительным – он составил лишь 1000 т. Отмечалось, что поставки начали расти в сентябре прошлого года на фоне дефицита топлива в России, факт которого тогда признал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь