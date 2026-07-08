Продажи белорусского бензина резко сократились на Петербургской бирже
На Петербургской бирже сократился объем реализации белорусского бензина. Показатель снизился до 420 т 6 июля, хотя 1–2 июля на торговой площадке ежедневно продавалось более 7000 т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства.
В июне продажи увеличились в 3,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Показатель достиг 90 900 т, доля топлива из Белоруссии составила почти 15%.
По словам источников «Коммерсанта», связанных с отраслью, падение продаж может быть связано с тем, что НПЗ страны практически полностью реализовали июльские партии. Кроме того, для продавцов реализация стала менее выгодной при введении ограничений на рост цен в размере 0,01%.
5 июля «Ведомости» писали со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), что Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума. За период с 1 по 25 июня этого года показатель достиг 141 000 т, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне прошлого года объем импорта бензина из Белоруссии был незначительным – он составил лишь 1000 т. Отмечалось, что поставки начали расти в сентябре прошлого года на фоне дефицита топлива в России, факт которого тогда признал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак.