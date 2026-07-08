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Цена акций «Инкаба» на Мосбирже упала на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 10:05 мск 8 июля цена акций «Инкаба» снизилась на 5,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 75,36 руб. Объем торгов составил 183 470 руб.

На закрытие торгов 7 июля цена акций «Инкаба» составила 76,10 руб., оборот торгов достиг 3,17 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Инкаба» снизилась на 23,1%.

«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрел 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.

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