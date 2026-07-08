Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 2,1%
По состоянию на 10:10 мск 8 июля цена акций «СПБ биржи» снизилась на 2,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 128,50 руб. Объем торгов составил 96,87 млн руб.
На закрытие торгов 7 июля цена акций «СПБ биржи» составила 127,90 руб., оборот торгов достиг 794,71 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 37,6%.
«СПБ биржа» – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, основанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы. Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.