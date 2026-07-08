Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN109,64-8,02%CNY Бирж.11,204-0,71%IMOEX2 183,67-0,31%RTSI903,64-0,31%RGBI112,51+1,23%RGBITR750,85+1,24%
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Магнита» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 10:24 мск 8 июля цена акций «Магнита» снизилась на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1748,50 руб. Объем торгов составил 124,77 млн руб.

На закрытие торгов 7 июля цена акций «Магнита» составила 1751 руб., оборот торгов достиг 1,07 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Магнита» снизилась на 51,5%.

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука Вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит.Маркет». Всего насчитывается около 33 000 магазинов в 4800 населенных пунктах РФ, которые ежедневно посещают 19 млн покупателей. В контуре «Магнита» также 7 агропромышленных производств, 13 производственных площадок, 55 распределительных центров, склады общей площадью более 2 млн кв. м и автопарк в 7900 грузовых автомобилей. 20% продаж приходится на собственные торговые марки. Входит в 10 крупнейших по выручке компаний России. 29% капитала под контролем Marathon Group, основанной Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, 69% акций в свободном обращении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь