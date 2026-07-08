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Цена акций «Т-Технологии» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 13:20 мск 8 июля цена акций «Т-Технологии» снизилась на 2,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 254,02 руб. Объем торгов составил 2,30 млрд руб.

На закрытие торгов 7 июля цена акций «Т-Технологии» составила 254,68 руб., оборот торгов достиг 9,31 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Т-Технологии» снизилась на 92,1%.

Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» (МКПАО «Т-Технологии») – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится «Т-Банк», один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым (считается в России иноагентом). В 2024 г. завершил редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Русский в Приморском крае. Основной акционер – группа «Интеррос» Владимира Потанина, которому принадлежит 41% холдинга, в свободном обращении на начало 2026 г. было 56% акций.

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