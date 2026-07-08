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Главная / Инвестиции /

Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 2,2%

Ведомости

По состоянию на 14:16 мск 8 июля цена акций ГК «Самолет» снизилась на 2,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 298,60 руб. Объем торгов составил 622,68 млн руб.

На закрытие торгов 7 июля цена акций ГК «Самолет» составила 302,40 руб., оборот торгов достиг 1,83 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 75,7%.

Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.

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