Цена акций «Русала» на Мосбирже упала на 7,1%
По состоянию на 14:26 мск 8 июля цена акций «Русала» снизилась на 7,08% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 23,70 руб. Объем торгов составил 1,67 млрд руб.
На закрытие торгов 7 июля цена акций «Русала» составила 25,29 руб., оборот торгов достиг 1,81 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Русала» снизилась на 20,4%.
Акции компании, упавшие без новостей, могли «пострадать» в сегодняшней истории с «Полюсом», полагают аналитики
Международная компания публичное акционерное общество Объединенная компания «Русал» (МКПАО ОК «Русал») – ведущий производитель алюминия в России, основанный в 2000 г. в результате слияния активов «Сибирского алюминия» Олега Дерипаски и Millhouse Capital Романа Абрамовича. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства: от добычи бокситов до выпуска готовой продукции. Среди активов 45 предприятий в 14 странах, старейшее из которых основано в 1939 г. Ежегодно выпускает более 6 млн т глинозема и 4 млн т алюминия (5-6% мирового производства), входит в пятерку глобальных лидеров. Более 90% алюминия выпускается с использованием гидроэлектроэнергии. Около 57% акций компании принадлежит En+ Group Олега Дерипаски, 18% акций в свободном обращении.