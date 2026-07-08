Цена акций «Русала» на Мосбирже упала на 7,1%

Международная компания публичное акционерное общество Объединенная компания «Русал» (МКПАО ОК «Русал») – ведущий производитель алюминия в России, основанный в 2000 г. в результате слияния активов «Сибирского алюминия» Олега Дерипаски и Millhouse Capital Романа Абрамовича. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства: от добычи бокситов до выпуска готовой продукции. Среди активов 45 предприятий в 14 странах, старейшее из которых основано в 1939 г. Ежегодно выпускает более 6 млн т глинозема и 4 млн т алюминия (5-6% мирового производства), входит в пятерку глобальных лидеров. Более 90% алюминия выпускается с использованием гидроэлектроэнергии. Около 57% акций компании принадлежит En+ Group Олега Дерипаски, 18% акций в свободном обращении.