Российский рынок акций продолжает уверенное снижение
По состоянию на 12:00 мск 10 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,26% и составил 2159,10. Индекс РТС снизился на 1,26% и составил 895,78.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Мосэнерго» – 1,80 руб. (+1,77%)
«Татнефть» ао – 469,20 руб. (+1,23%)
«Норникель» – 110,46 руб. (+1,13%)
«Северсталь» – 543,20 руб. (+1,08%)
X5 – 1 940 руб. (+1,07%)
В аутсайдерах торгов оказались:
МТС-банк – 906 руб. (-9,08%)
«ЭсЭфАй» – 442,80 руб. (-4,15%)
«Полюс» – 1278,60 руб. (-3,88%)
«Лента» – 1 668 руб. (-2,19%)
«Русснефть» – 74,80 руб. (-2,15%)
Общий объем торгов составил 21,43 млрд руб.