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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций продолжает уверенное снижение

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 10 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,26% и составил 2159,10. Индекс РТС снизился на 1,26% и составил 895,78.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 21,43 млрд руб.

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