Цена акций «Яндекса» на Мосбирже упала на 2,2%
По состоянию на 12:00 мск 10 июля цена акций «Яндекса» снизилась на 2,16% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3542,50 руб. Объем торгов составил 619,16 млн руб.
На закрытие торгов 9 июля цена акций «Яндекса» составила 3614,50 руб., оборот торгов достиг 2,56 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 15,2%.
Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформую, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.