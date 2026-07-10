Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,295+0,39%VEON-RX48,5+1,46%KZOS54,7+7,47%IMOEX2 152,39-1,57%RTSI892,99-1,57%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,64-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Яндекса» на Мосбирже упала на 2,2%

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 10 июля цена акций «Яндекса» снизилась на 2,16% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3542,50 руб. Объем торгов составил 619,16 млн руб.

На закрытие торгов 9 июля цена акций «Яндекса» составила 3614,50 руб., оборот торгов достиг 2,56 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 15,2%.

Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформую, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте