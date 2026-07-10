Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,297+0,4%VEON-RX48,5+1,46%CHMK2 820-0,7%IMOEX2 152,51-1,57%RTSI893,04-1,57%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,67-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Русагро» на Мосбирже упала на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 12:02 мск 10 июля цена акций «Русагро» снизилась на 2,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 74,96 руб. Объем торгов составил 39,27 млн руб.

На закрытие торгов 9 июля цена акций «Русагро» составила 76,46 руб., оборот торгов достиг 154,17 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 24,5%.

Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованый в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте