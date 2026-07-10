Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 12:08 мск 10 июля цена акций ГК «Самолет» снизилась на 2,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 287,40 руб. Объем торгов составил 193,91 млн руб.
На закрытие торгов 9 июля цена акций ГК «Самолет» составила 294,60 руб., оборот торгов достиг 526,90 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 76,5%.
Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.