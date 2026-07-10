«Газпром» 20 июля соберет заявки на флоатер объемом от 20 млрд рублей

5 марта сообщалось, что «Газпром капитал» разместил четырехлетние облигации серии БО-003Р-27 с переменным купоном. Сбор заявок по выпуску прошел 27 января без премаркетинга. Спред к индексу RUONIA для первых четырех купонов был установлен на уровне 1,3% годовых. Выпуск предусматриваел квартальные переменные купоны и годовую оферту.