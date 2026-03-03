Газета
«Газпром» установил объем размещения облигаций на уровне 20 млрд рублей

«Газпром капитал» установил объем размещения четырехлетних облигаций серии БО-003Р-27 с переменными купонами на уровне 20 млрд руб.

Сбор заявок на выпуск состоялся 27 января без премаркетинга. Для первого-четвертого купонов спред к значению индекса RUONIA установлен в размере 1,3% годовых. По выпуску будут выплачены квартальные переменные купоны, объявлена годовая оферта. Номинал бумаг составит 1000 руб.

Организатором и андеррайтером выступит Газпромбанк. Техническое размещение пройдет 5 марта.

10 февраля «Газпром капитал» провел сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 планируемым объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снизился. Компания зафиксировала объем размещения бумаг на уровне $250 млн и установила финальный ориентир ставки купона в размере 7,5% годовых.

