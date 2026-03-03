«Газпром» установил объем размещения облигаций на уровне 20 млрд рублей

10 февраля «Газпром капитал» провел сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 планируемым объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снизился. Компания зафиксировала объем размещения бумаг на уровне $250 млн и установила финальный ориентир ставки купона в размере 7,5% годовых.