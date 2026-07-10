Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день

В утренние часы инвесторам будут доступны все инструменты срочного рынка, за исключением опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов в этот период установят ценовые границы на уровне плюс-минус 3%. Также с 18 июля валютные фьючерсы начнут торговаться и в рамках дополнительной сессии выходного дня. Для них также будут действовать ценовые ограничения в пределах плюс-минус 3%.