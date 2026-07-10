Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день
Московская биржа с 14 июля расширит время торгов на срочном рынке. Они теперь будут проходить в будние дни с 06:50 до 23:50 мск, сообщили представители торговой площадки.
Согласно новому регламенту, с 06:50 до 07:00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 07:00 до 10:00 мск – утренняя торговая сессия, с 10:00 до 19:00 мск – основная, а с 19:00 до 23:50 мск – вечерняя сессия.
В утренние часы инвесторам будут доступны все инструменты срочного рынка, за исключением опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов в этот период установят ценовые границы на уровне плюс-минус 3%. Также с 18 июля валютные фьючерсы начнут торговаться и в рамках дополнительной сессии выходного дня. Для них также будут действовать ценовые ограничения в пределах плюс-минус 3%.
В настоящее время торги на срочном рынке начинаются в 08:50 с аукциона открытия и завершаются в 23:50. В выходные торги проходят с 09:50 до 19:00 мск.
До этого также сообщалось, что с 14 июля Мосбиржа запустит торги расчетным фьючерсом на нефть марки WTI. Контракт будет торговаться под кодом WTI (WT), базовым активом станет нефть WTI, размер лота составит 10 баррелей, а минимальный шаг цены – $0,01.