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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день

Ведомости

Московская биржа с 14 июля расширит время торгов на срочном рынке. Они теперь будут проходить в будние дни с 06:50 до 23:50 мск, сообщили представители торговой площадки.

Согласно новому регламенту, с 06:50 до 07:00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 07:00 до 10:00 мск – утренняя торговая сессия, с 10:00 до 19:00 мск – основная, а с 19:00 до 23:50 мск – вечерняя сессия.

В утренние часы инвесторам будут доступны все инструменты срочного рынка, за исключением опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов в этот период установят ценовые границы на уровне плюс-минус 3%. Также с 18 июля валютные фьючерсы начнут торговаться и в рамках дополнительной сессии выходного дня. Для них также будут действовать ценовые ограничения в пределах плюс-минус 3%.

В настоящее время торги на срочном рынке начинаются в 08:50 с аукциона открытия и завершаются в 23:50. В выходные торги проходят с 09:50 до 19:00 мск.

До этого также сообщалось, что с 14 июля Мосбиржа запустит торги расчетным фьючерсом на нефть марки WTI. Контракт будет торговаться под кодом WTI (WT), базовым активом станет нефть WTI, размер лота составит 10 баррелей, а минимальный шаг цены – $0,01.

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