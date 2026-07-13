Акции VK в моменте упали на 2% на фоне санкций ЕС

Кроме ВК, ЕС включил в санкционные списки 11 физлиц и пять компаний, в числе которых юрлицо мессенджера Мах. В VK «Ведомостям» сообщили, что санкции ЕС не влияют на работу основной площадки и Мах. «Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», – отметили там.