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Главная / Инвестиции /

Акции VK в моменте упали на 2% на фоне санкций ЕС

Ведомости

Акции ВК одномоментно упали на 2,08% после дневного роста на фоне санкций Европейского союза (ЕС) против соцсети. Цена упала со 171,05 руб. до 167,50 руб. и продолжает падать.

По данным на 13:41 мск, ценные бумаги ВК торгуются по 167,30 руб. В сравнении с закрытием стоимость потеряла 0,39%. Оборот за день составил 466,6 млн руб.

Кроме ВК, ЕС включил в санкционные списки 11 физлиц и пять компаний, в числе которых юрлицо мессенджера Мах. В VK «Ведомостям» сообщили, что санкции ЕС не влияют на работу основной площадки и Мах. «Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», – отметили там.

Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания ВК. Ранее холдинг не находился под западными санкциями, однако под персональные ограничения США, ЕС и Великобритании с 2022 г. подпадал гендиректор ВК Владимир Кириенко.

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