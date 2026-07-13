Акции VK в моменте упали на 2% на фоне санкций ЕС
Акции ВК одномоментно упали на 2,08% после дневного роста на фоне санкций Европейского союза (ЕС) против соцсети. Цена упала со 171,05 руб. до 167,50 руб. и продолжает падать.
По данным на 13:41 мск, ценные бумаги ВК торгуются по 167,30 руб. В сравнении с закрытием стоимость потеряла 0,39%. Оборот за день составил 466,6 млн руб.
Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания ВК. Ранее холдинг не находился под западными санкциями, однако под персональные ограничения США, ЕС и Великобритании с 2022 г. подпадал гендиректор ВК Владимир Кириенко.