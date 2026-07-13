Мосбиржа анонсировала торги расчетными фьючерсами на акции Samsung

С 14 июля Мосбиржа начнет торги фьючерсным контрактом на нефть марки WTI. Он базируется на легкой малосернистой нефти WTI, которая считается одним из ключевых ориентиров мирового товарного рынка. В Мосбирже отмечают, что новый контракт позволит инвесторам хеджировать ценовые риски, а также использовать арбитражные стратегии между фьючерсами на нефть WTI и Brent.