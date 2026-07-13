Мосбиржа анонсировала торги расчетными фьючерсами на акции Samsung
Для удобства контракты будут котироваться в долларах США. Лот – одна акция. Минимальный шаг цены – $0,01. Базисный актив SK Hynix – расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции компании.
Южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix входят в число ведущих мировых производителей микросхем памяти и занимают ключевые позиции в цепочке поставок на производства высокотехнологичной продукции. Динамика акций Samsung Electronics и SK Hynix отражает состояние технологического сектора, отметили на бирже.
«В сочетании с фьючерсом на акции инвестиционного фонда (KOREA), инвестирующего в крупнейшие корейские публичные компании, новые контракты позволят сформировать полноценную линейку инструментов для работы с южнокорейским рынком», – отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
С 14 июля Мосбиржа начнет торги фьючерсным контрактом на нефть марки WTI. Он базируется на легкой малосернистой нефти WTI, которая считается одним из ключевых ориентиров мирового товарного рынка. В Мосбирже отмечают, что новый контракт позволит инвесторам хеджировать ценовые риски, а также использовать арбитражные стратегии между фьючерсами на нефть WTI и Brent.