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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа анонсировала торги расчетными фьючерсами на акции Samsung

Ведомости

Торги расчетными фьючерсами на акции Samsung Electronics и SK Hynix начнутся на Мосбирже 16 июля, сообщила площадка.

Для удобства контракты будут котироваться в долларах США. Лот – одна акция. Минимальный шаг цены – $0,01. Базисный актив SK Hynix – расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции компании.

Южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix входят в число ведущих мировых производителей микросхем памяти и занимают ключевые позиции в цепочке поставок на производства высокотехнологичной продукции. Динамика акций Samsung Electronics и SK Hynix отражает состояние технологического сектора, отметили на бирже.

«В сочетании с фьючерсом на акции инвестиционного фонда (KOREA), инвестирующего в крупнейшие корейские публичные компании, новые контракты позволят сформировать полноценную линейку инструментов для работы с южнокорейским рынком», – отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

С 14 июля Мосбиржа начнет торги фьючерсным контрактом на нефть марки WTI. Он базируется на легкой малосернистой нефти WTI, которая считается одним из ключевых ориентиров мирового товарного рынка. В Мосбирже отмечают, что новый контракт позволит инвесторам хеджировать ценовые риски, а также использовать арбитражные стратегии между фьючерсами на нефть WTI и Brent.

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