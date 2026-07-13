Цена акций «Новатэка» выросла на 4,8%

Ранее стало известно, что в первом полугодии «Новатэк» нарастил добычу природного газа до 43,68 млрд куб. м, что на 2,7% больше, чем в тот же период 2025 г. Во II квартале добыча углеводородов увеличилась на 3,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, или на 2,3% год к году.