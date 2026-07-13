Рост цен на газ в Европе ускорился до 4%

В начале года ЕС утвердил поэтапный отказ от контрактов по покупке российского газа с 2027 г. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для европейских стран уже действуют ограничения на краткосрочные контракты.