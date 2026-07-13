Рост цен на газ в Европе ускорился до 4%
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4,4% и достигли $600 за 1000 куб. м по августовским фьючерсам по индексу TTF, следует из данных лондонской биржи ICE.
На открытии стоимость котировок росла на 2% и составляла $587,1. Позже цена перешла к росту и достигла $600,3 за 1000 куб. м днем 13 июля.
В начале года ЕС утвердил поэтапный отказ от контрактов по покупке российского газа с 2027 г. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для европейских стран уже действуют ограничения на краткосрочные контракты.
13 июля Financial Times писала, что ЕС импортировал рекордное количество сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Всего было импортировано 9,89 млн т за первые шесть месяцев года, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.