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Главная / Инвестиции /

Рост цен на газ в Европе ускорился до 4%

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе растут на 4,4% и достигли $600 за 1000 куб. м по августовским фьючерсам по индексу TTF, следует из данных лондонской биржи ICE.

На открытии стоимость котировок росла на 2% и составляла $587,1. Позже цена перешла к росту и достигла $600,3 за 1000 куб. м днем 13 июля.

В начале года ЕС утвердил поэтапный отказ от контрактов по покупке российского газа с 2027 г. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для европейских стран уже действуют ограничения на краткосрочные контракты.

13 июля Financial Times писала, что ЕС импортировал рекордное количество сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Всего было импортировано 9,89 млн т за первые шесть месяцев года, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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