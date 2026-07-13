ЕС закупил рекордное количество газа у российского «Ямал СПГ»

Объемы закупок у «Ямал СПГ», по данным аналитической компании Kpler, достигли рекордных 9,89 млн т за первые шесть месяцев года. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди основных покупателей – Франция, Бельгия и Испания. С начала года страны импортировали с «Ямал СПГ» 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн т соответственно. Европа могла заплатить за эти поставки до 6 млрд евро, оценивают в организации Urgewald.