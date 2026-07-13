ЕС закупил рекордное количество газа у российского «Ямал СПГ»
ЕС импортировала рекордное количество сжиженного природного газа с ведущего российского проекта «Ямал СПГ», пишет Financial Times.
Объемы закупок у «Ямал СПГ», по данным аналитической компании Kpler, достигли рекордных 9,89 млн т за первые шесть месяцев года. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди основных покупателей – Франция, Бельгия и Испания. С начала года страны импортировали с «Ямал СПГ» 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн т соответственно. Европа могла заплатить за эти поставки до 6 млрд евро, оценивают в организации Urgewald.
Закупки газа прошли незадолго до вступления в силу запрета на долгосрочный импорт российского СПГ, который начнет действовать с 1 января 2027 г. Сейчас правила уже запрещают совершать закупки по краткосрочным контрактам, что означает, что европейские страны совершили покупки по долгосрочным соглашениям.
В январе Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. В конце июня представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель не станет возобновлять импорт российского газа в страны ЕС после вступления в силу окончательного запрета.