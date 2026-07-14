Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT1 848,5+1,65%CNY Бирж.11,405+0,68%IMOEX2 187,6+1,07%RTSI899,41+1,07%RGBI112,29-0,34%RGBITR750,88-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций уверенно растет

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 14 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,33% и составил 2193,23. Индекс РТС вырос на 1,33% и составил 901,73.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 19,57 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь