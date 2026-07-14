Российский рынок акций уверенно растет
По состоянию на 12:00 мск 14 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,33% и составил 2193,23. Индекс РТС вырос на 1,33% и составил 901,73.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Новатэк» – 992,20 руб. (+3,12%)
«Русал» – 24,30 руб. (+3,03%)
«Россети» – 0,05 руб. (+2,22%)
«Татнефть» ао – 488,80 руб. (+2,03%)
«Группа Астра» – 160,55 руб. (+1,97%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Мосэнерго» – 1,59 руб. (-13,48%)
«Евротранс» – 40 руб. (-4,43%)
VK – 158,95 руб. (-3,08%)
МТС – 171,15 руб. (-2,59%)
«МД медикал груп» – 1184,40 руб. (-1,98%)
Общий объем торгов составил 19,57 млрд руб.