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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Инкаба» на Мосбирже упала на 8,5%

Ведомости

По состоянию на 13:22 мск 14 июля цена акций «Инкаба» снизилась на 8,51% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 68,96 руб. Объем торгов составил 4,36 млн руб.

На закрытие торгов 13 июля цена акций «Инкаба» составила 73,60 руб., оборот торгов достиг 13,41 млн руб.

Акции компании впервые торгуются ниже 70 руб. «Инкаб холдинг» разместил акции на Московской бирже в ходе IPO 24 июня, цена размещения составила 100 руб за акцию.

«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрел 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.

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