Производитель кабеля «Инкаб» определил цену на IPO по 100 рублей за акцию

15 июня компания сообщала, что планирует разместить акции по цене от 100 до 110 руб. за штуку. Такой диапазон предполагал рыночную капитализацию компании в размере 8–8,8 млрд руб. и объем размещения на уровне 2–2,4 млрд руб. После IPO доля акций в свободном обращении может составить около 20–23%.