Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 752,5-0,36%CNY Бирж.10,941-0,44%IMOEX2 335,94+0,76%RTSI986,16-0,39%RGBI116,09+0,15%RGBITR770,38+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Производитель кабеля «Инкаб» определил цену на IPO по 100 рублей за акцию

Ведомости

Производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб Холдинг» определил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 руб. за бумагу. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Установленная цена соответствует нижней границе ранее объявленного диапазона. Сбор заявок на участие в IPO проходил с 16 по 23 июня.

15 июня компания сообщала, что планирует разместить акции по цене от 100 до 110 руб. за штуку. Такой диапазон предполагал рыночную капитализацию компании в размере 8–8,8 млрд руб. и объем размещения на уровне 2–2,4 млрд руб. После IPO доля акций в свободном обращении может составить около 20–23%.

«Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже

Инвестиции

Генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг» Александр Смильгевич отмечал, что компания накануне IPO завершила сделку, которая позволит выйти на рынок кабельных систем для центров обработки данных, а также запустила новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае.

«Инкаб Холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Среди ключевых клиентов компании – «Ростелеком», предприятия нефтегазового сектора и организации, реализующие инфраструктурные государственные проекты.  

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её