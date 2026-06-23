Производитель кабеля «Инкаб» определил цену на IPO по 100 рублей за акцию
Производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб Холдинг» определил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 руб. за бумагу. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.
Установленная цена соответствует нижней границе ранее объявленного диапазона. Сбор заявок на участие в IPO проходил с 16 по 23 июня.
15 июня компания сообщала, что планирует разместить акции по цене от 100 до 110 руб. за штуку. Такой диапазон предполагал рыночную капитализацию компании в размере 8–8,8 млрд руб. и объем размещения на уровне 2–2,4 млрд руб. После IPO доля акций в свободном обращении может составить около 20–23%.
Генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг» Александр Смильгевич отмечал, что компания накануне IPO завершила сделку, которая позволит выйти на рынок кабельных систем для центров обработки данных, а также запустила новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае.
«Инкаб Холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Среди ключевых клиентов компании – «Ростелеком», предприятия нефтегазового сектора и организации, реализующие инфраструктурные государственные проекты.