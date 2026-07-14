Акции VK снижаются второй день после включения в санкционные списки
Акции МКПАО «ВК» за день упали на 6,01%. Падение продолжается второй день подряд после включения компании в санкционные списки Евросоюза.
По данным на 17:37 мск, акции торгуются по 154,10 руб. за штуку. Объем торгов составил 811,01 млн руб.
На закрытие торгов 13 июля цена акций VK составила 164,05 руб., оборот торгов достиг 955,50 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 51%.
13 июля Евросоюз ввел санкции против холдинга VK (ему принадлежат соцсети «В контакте» и «Одноклассники»), разработчика национального мессенджера Max (ООО «Коммуникационная платформа», тоже принадлежит VK), а также генерального директора компании Елены Багудиной.
Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров сообщал, что с практической точки зрения для европейской юрисдикции это означает запрет на въезд в ЕС для топ-менеджеров, блокировку банковских активов компаний на территории союза, запрет для европейских граждан и компаний на ведение бизнеса и предоставление средств этим структурам.