Акции VK снижаются второй день после включения в санкционные списки

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров сообщал, что с практической точки зрения для европейской юрисдикции это означает запрет на въезд в ЕС для топ-менеджеров, блокировку банковских активов компаний на территории союза, запрет для европейских граждан и компаний на ведение бизнеса и предоставление средств этим структурам.