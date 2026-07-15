Шулаков оценил рынок облигаций партнерского финансирования в 780 млрд рублей
Прямое участие населения в рынке облигаций (через брокерские счета) составляет немногим менее 6 трлн руб. Если взять 13% от этой суммы, внутренний потенциал только перераспределения, рефинансирования, перехода в этот инструмент достигает примерно 780 млрд руб., заявил «Ведомостям» первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
По словам Шулакова, с учетом коллективных форм инвестиций этот потенциал вырастает до 3 трлн руб. При этом речь идет только о внутреннем ресурсе. Он обратил внимание, что в России проживает около 150 млн человек с учетом въезжающих и туристов. Около 20 млн, или 13% из этого числа, составляют мусульмане.
4 июня был окончен сбор книги заявок на первые в России облигации партнерского финансирования (эмитент – ВЭБ, размещены 9 июня в объеме 3,5 млрд руб. – «Ведомости»). По словам Шулакова, спрос кратно превысил предложение. Он назвал это событие феноменальным, подчеркнув, что его не стоит недооценивать.
Вице-президент Газпромбанка также отметил, что если создавать качественный продукт, соответствующий лучшим мировым стандартам, он привлечет внимание зарубежных инвесторов. В последние годы в странах Персидского залива накопился значительный инвестиционный потенциал благодаря ценам на нефть и суверенных фондов. Исламские страны теперь выступают полноценными инвесторами, заинтересованными в инфраструктурных проектах. Такая тенденция наблюдается не только в ОАЭ и Саудовской Аравии, но и в Малайзии, Турции. Финансирование торгового оборота России с этими странами через партнерские облигации может обеспечить ежегодный прирост рынка более чем на 50 млрд руб.