Шулаков оценил рынок облигаций партнерского финансирования в 780 млрд рублей

Вице-президент Газпромбанка также отметил, что если создавать качественный продукт, соответствующий лучшим мировым стандартам, он привлечет внимание зарубежных инвесторов. В последние годы в странах Персидского залива накопился значительный инвестиционный потенциал благодаря ценам на нефть и суверенных фондов. Исламские страны теперь выступают полноценными инвесторами, заинтересованными в инфраструктурных проектах. Такая тенденция наблюдается не только в ОАЭ и Саудовской Аравии, но и в Малайзии, Турции. Финансирование торгового оборота России с этими странами через партнерские облигации может обеспечить ежегодный прирост рынка более чем на 50 млрд руб.