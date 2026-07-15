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Цена акций АФК «Система» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 09:34 мск 15 июля цена акций АФК «Система» снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 9,25 руб. Объем торгов составил 96,84 млн руб.

На закрытие торгов 14 июля цена акций АФК «Система» составила 9,43 руб., оборот торгов достиг 500,68 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций АФК «Система» снизилась на 41,3%.

Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система») – крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Основана в 1993 г. и объединяет активы более чем 20 перспективных секторов экономики России, включая телекоммуникации (МТС), лесопереработку (Segezha Group), электронную коммерцию (Ozon), высокие технологии (Sitronics Group), фармацевтику («Биннофарм групп»), медицинские услуги (сеть «Медси»), сельское хозяйство (агрохолдинг «Степь»), недвижимость (Etalon Group) и др. Входит в число системообразующих организаций и 20 крупнейших компаний России по выручке. Корпорацию контролируют основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в свободном обращении около 33% акций.

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