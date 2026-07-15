Число корпоративных клиентов на денежном рынке Мосбиржи выросло на 17%
В первом полугодии число корпоративных клиентов на денежном рынке Московской биржи выросло на 17% в годовом выражении – до 9600 участников. Об этом сообщается на сайте площадки.
Большая часть корпоративных клиентов работают через брокеров – 9400 компаний. Объем сделок российского бизнеса на денежном рыке превысил 180 трлн руб. Показатель в первом полугодии 2025 г. был на 42% меньше.
Большая часть из этих операций относится к краткосрочным. Во II квартале 2026 г. юрлица размещали средства на денежном рынке в среднем на 2,3 дня под 14,22%, привлекали – на три дня по ставке 14,31%.
«Среднедневная открытая позиция нефинансовых корпораций в первом полугодии 2026 г. в 1,5 раза превысила прошлогодний показатель, достигнув 2,4 трлн руб., что составляет около 25% от общего сегмента денежного рынка с центральным контрагентом», – отметил директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко.
Совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в первом полугодии 2026 г. вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 1,5 трлн руб. Из них вложения в облигации составили 1,1 трлн руб. (+18%), сообщила торговая площадка. В июне инвестиции физических лиц в ценные бумаги выросли на 32% г/г до 264,1 млрд руб.