Вложения частных инвесторов на Мосбирже взлетели на 70% в первом полугодии

Вложения частных инвесторов на Мосбирже взлетели на 70% в первом полугодииРазвитие ситуации во второй половине года определит траектория ключевой ставки
Совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в первом полугодии 2026 г. вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 1,5 трлн руб. Из них вложения в облигации составили 1,1 трлн руб. (+18%), сообщила торговая площадка. В июне инвестиции физических лиц в ценные бумаги выросли на 32% г/г до 264,1 млрд руб.
По итогам основной сессии 8 июля индекс Мосбиржи вырос на 1,2% до 2216,1 пункта. С начала года бенчмарк снижается на 19,9%. 7 июля он обновил минимум с конца декабря 2022 г. – 2117,5 пункта.
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