Акции «Русала» упали после возбуждения антимонопольного дела
Акции «Русала» упали на 5% в сравнении с ценой закрытия предыдущего дня. Падение началось после сообщения о возбуждении ФАС антимонопольного дела в отношении группы.
По состоянию на 16:50 мск цена акций «Русала» снизилась на 5,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 23,16 руб. Объем торгов составил 1,30 млрд руб.
На закрытие торгов 14 июля цена акций «Русала» составила 24,32 руб., оборот торгов достиг 1,55 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Русала» снизилась на 19,6%.
Группа компаний получила предупреждение о необходимости скорректировать цены, два раза ходатайствовала о продлении срока его исполнения, но так и не выполнила требования. Если в рамках расследования антимонопольного дела нарушения «Русала» будут подтверждены, группа получит оборотный штраф.