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Акции «Русала» упали после возбуждения антимонопольного дела

Ведомости

Акции «Русала» упали на 5% в сравнении с ценой закрытия предыдущего дня. Падение началось после сообщения о возбуждении ФАС антимонопольного дела в отношении группы.

По состоянию на 16:50 мск цена акций «Русала» снизилась на 5,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 23,16 руб. Объем торгов составил 1,30 млрд руб.

На закрытие торгов 14 июля цена акций «Русала» составила 24,32 руб., оборот торгов достиг 1,55 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Русала» снизилась на 19,6%.

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении группы «Русал», так как компания не выполнила требования после получения предупреждения. Служба сообщила, что нарушения были выявлены в договорах на поставку алюминия.

Группа компаний получила предупреждение о необходимости скорректировать цены, два раза ходатайствовала о продлении срока его исполнения, но так и не выполнила требования. Если в рамках расследования антимонопольного дела нарушения «Русала» будут подтверждены, группа получит оборотный штраф.

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