Цена акций «М.Видео» на Мосбирже упала на 5%

«М.Видео» – одна из крупнейших розничных сетей по объемам продаж электроники и бытовой техники в России, созданная в 1993 г. Группа объединяет розничные бренды «М.Видео» и «Эльдорадо», слияние которых произошло в 2018 г. У группы более 1000 магазинов в 250 городах России. Входит в сотню лидирующих по выручке компаний страны. Половина капитала – под контролем МКООО «Эрикария», а 21% акций на начало 2026 г. был в свободном обращении.