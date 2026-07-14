Оборот маркетплейса «М.Видео» за первое полугодие увеличился в три раза

Высокую динамику по итогам первого полугодия показали категории, развивающиеся в рамках мультикатегорийной стратегии «М.Видео». Вырос оборот мебели почти в 13 раз, красота – более чем в 11 раз, товаров для хобби и творчества – в 10 раз, детских товаров – почти в 10 раз, развлечений – почти в 11,5 раза. Рост продемонстрировали и традиционные для компании категории. Продажи электроники выросли в четыре раза, крупной бытовой техники – почти в два с половиной раза, мелкой бытовой техники – более чем в три раза.