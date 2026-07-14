Оборот маркетплейса «М.Видео» за первое полугодие увеличился в три раза
Оборот маркетплейса «М.Видео» в первом полугодии превысил 17,7 млрд руб. Показатель вырос более чем в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в итогах полугодия маркетплейса (есть у «Ведомостей»).
Рост обеспечили расширение ассортимента, развитие новых категорий, увеличение количества партнеров-продавцов и устойчивый рост спроса, заявили в компании. В настоящий момент ассортимент маркетплейса «М.Видео» насчитывает более 900 000 SKU, что в шесть раз больше, чем годом ранее.
Высокую динамику по итогам первого полугодия показали категории, развивающиеся в рамках мультикатегорийной стратегии «М.Видео». Вырос оборот мебели почти в 13 раз, красота – более чем в 11 раз, товаров для хобби и творчества – в 10 раз, детских товаров – почти в 10 раз, развлечений – почти в 11,5 раза. Рост продемонстрировали и традиционные для компании категории. Продажи электроники выросли в четыре раза, крупной бытовой техники – почти в два с половиной раза, мелкой бытовой техники – более чем в три раза.
Выручка ПАО «М.Видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб. Отрицательную динамику в «М.Видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.Видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.
«М.Видео» ускорило развитие после прихода топ-менеджеров из Wildberries. Оборот маркетплейса за I квартал 2026 г. вырос на 217% до 7,45 млрд руб., в апреле – в пять раз до 3,5 млрд руб. В мае динамика ускорилась: оборот увеличился на 452% до 3,6 млрд руб.