В «Сберинвестициях» рассказали о росте спроса на акции в июле
Инвесторы стали активнее покупать акции в июле, а приток в облигации и биржевые фонды снизился. К таким результатам пришли эксперты из «Сберинвестиций».
Чистый приток средств в акции с начала июля достиг 14 млрд руб. Сумма почти соответствует уровням за весь июнь, когда приток составил 16 млрд руб., и на 4 млрд больше, чем в мае. Наибольший интерес инвесторы проявили к акциям «Сбера», ВТБ, «Газпрома», МТС, «Роснефти», «Лукойла», Х5, «Транснефти» и «ИнтерРАО».
Фонды и облигации потеряли популярность. В июле инвесторы активно продают биржевые фонды и их нетто-покупки стали отрицательными. В апреле они превысили 53 и 42 млрд соответственно, в июне они снизились до 17 млрд. Нетто-покупки облигаций в июне составили 68 млрд и в 2,5 раза превысили майские показатели, то в июле они пока на уровне 2 млрд руб. Кроме того, в июне инвесторы предпочитали фиксированные облигации сроком от трех до пяти лет, а в июле – более короткие бумаги.
Руководитель брокерского бизнеса «Сберинвестиций» Станислав Портненко заявил, что такая тенденция показывает оптимистичный настрой инвесторов. Он предупредил, что стоит внимательно относиться к диверсификации портфеля, покупать бумаги поэтапно и не забывать про фонды денежного рынка, флоатеры и короткие ОФЗ с фиксированным купоном.
Совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в первом полугодии 2026 г. вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 1,5 трлн руб. Из них вложения в облигации составили 1,1 трлн руб. (+18%), сообщила торговая площадка. В июне инвестиции физических лиц в ценные бумаги выросли на 32% г/г до 264,1 млрд руб.