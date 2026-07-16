В «Сберинвестициях» рассказали о росте спроса на акции в июле

Фонды и облигации потеряли популярность. В июле инвесторы активно продают биржевые фонды и их нетто-покупки стали отрицательными. В апреле они превысили 53 и 42 млрд соответственно, в июне они снизились до 17 млрд. Нетто-покупки облигаций в июне составили 68 млрд и в 2,5 раза превысили майские показатели, то в июле они пока на уровне 2 млрд руб. Кроме того, в июне инвесторы предпочитали фиксированные облигации сроком от трех до пяти лет, а в июле – более короткие бумаги.