Выручка Henderson за первое полугодие выросла на 6% год к году
Совокупная выручка ПАО «Эйч эф джи» (головная компания Henderson) за первое полугодие составила 13,7 млрд руб. (с НДС), что на 6% больше, чем за тот же период 2025 г. Отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Офлайн-салоны во II квартале показали рост 9% год к году. С начала года посещаемость выросла на 2,2%, а количество проданных единиц – на 4,1%. Онлайн-продажи во II квартале выросли на 11,7%.
В Henderson отметили, что внешние каналы с апреля по июнь показали -1,2% год к году. В компании объяснили, что это результат политики развития собственных каналов, в торону которых смещается фокус.
По состоянию на 12:30 мск цена акций Henderson составила 262 руб. за штуку. За день стоимость бумаг упала на 3,03%.
30 июня акционеры Henderson одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. По результатам голосования принято решение прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 21,8 млн руб., не распределять.
«Хэндерсон фэшн групп» (ПАО «Эйч эф джи») – один из ведущих российских брендов мужской одежды, основанный в 1993 г. Занимается разработкой, производством и розничной продажей одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегменте «доступный люкс», занимает около 3% рынка по выручке.