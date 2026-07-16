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Главная / Инвестиции /

«Группа Астра» разместит ЦФА под 15% годовых с ежемесячными выплатами

Ведомости

Производитель инфраструктурного программного обеспечения ПАО «Группа Астра» объявил о новом выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) по ставке под 15% годовых. Об этом сообщается на сайте компании.

Цена ЦФА составит 1000 руб. за штуку. Дата погашения назначена на 19 апреля 2027 г. – срок обращения активов назначен на девять месяцев. Эти ЦФА доступны для физических и юридических лиц, включая неквалифицированных инвесторов.

Сбор заявок проходит с 11:00 мск 16 июля до 16:00 мск 23 июля. Сбор заявок завершится при достижении максимального размера выпуска. Дата распределения назначена на 23 июля. Выпуск ЦФА пройдет на платформе «Атомайз» «Т-банка».

«Дебютный майский выпуск ЦФА подтвердил интерес инвесторов к нашему размещению: мы успешно привлекли максимальную заявленную сумму. Это позволило нам закрепить ЦФА как рабочий инструмент управления ликвидностью наряду с банковским кредитованием в условиях высокой сезонности бизнеса», – заявила заместитель генерального директора по экономике и финансам Елена Бородкина.

О дебютных ЦФА «Группа Астра» объявила 7 мая. Сбор заявок продлился до 15 мая.

2 апреля «Группа Астра» опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 18% год к году и достигла 20,37 млрд руб. Чистая прибыль осталась на уровне 2024 г. и составила 6,04 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли достигла 30%. Показатель EBITDA увеличился на 23% относительно предыдущего года до 8,12 млрд руб.

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