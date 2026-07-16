РЖД выполнили инвестпрограмму в первом полугодии более чем на 323 млрд рублей
Часть средств в РЖД направили на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. На капитальный ремонт инфраструктуры было направлено 81,2 млрд руб., на закупку локомотивов – 84,9 млрд руб. На модернизацию и ремонт локомотивов и пассажирских вагонов в РЖД распределили 46,1 млрд руб.
Компания продолжает работу по развитию ключевых инфраструктурных проектов. Общий объем инвестпрограммы на 2026 г. составляет 713,6 млрд руб., напомнили в РЖД.
18 марта стало известно, что ОАО «РЖД» планирует сокращение центрального аппарата на 15% – порядка 6000 человек. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство филиалов РЖД.
В период до 2030 г. ожидается дальнейшее увеличение погрузки на сети РЖД, но оно не будет быстрым. В 2028 г. этот показатель достигнет 1,192 млрд т, в 2029 г. – 1,213 млрд т, а в 2030 г. – 1,219 млрд т. Таким образом, даже к концу десятилетия погрузка не достигнет уровня 2022 г.