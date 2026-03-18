РЖД планирует сократить центральный аппарат на 15%
Сокращения коснутся порядка 6000 человек, сказал он. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство филиалов РЖД.
Белозеров рассказал, что финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019-2025 гг. оценивается примерно в 300 млрд руб. В 2026 г., по его словам, в планах достигнуть отметки в 74 млрд руб. РЖД трансформирует организационную структуру, подчеркнул глава компании.
5 марта аналитическая компания «Эйлер» сделала прогноз, согласно которому погрузка на сети РЖД в 2026 г. может сократиться на 4% к показателю прошлого года до исторического минимума в 1,073 млрд т. Исходя из статистики железнодорожной монополии, ниже этого уровня показатель в последний раз был в 2001 г. – 1,058 млрд т.
В период до 2030 г. ожидается дальнейшее увеличение погрузки на сети РЖД, но оно не будет быстрым. В 2028 г. этот показатель достигнет 1,192 млрд т, в 2029 г. – 1,213 млрд т, а в 2030 г. – 1,219 млрд т. Таким образом, даже к концу десятилетия погрузка не достигнет уровня 2022 г.