Акции «Сегежи» снизились на 9,4%

Выручка «Сегежи» по МСФО за 2025 г. снизилась на 12% до 89,2 млрд руб. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2025 г. сократился более чем вдвое, до 67 млрд руб. по сравнению со 147,8 млрд руб. на конец 2024 г.