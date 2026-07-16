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Акции «Сегежи» снизились на 9,4%

Ведомости

Акции группы компаний «Сегежа» упали на 9,38% и достигли 0,449 руб.

Минимальное значение за день составило 0,445 руб. На закрытие 15 июля бумаги стоили 0,50 руб., а оборот был выше – 150,96 млн руб.

За 12 месяцев стоимость акций снизилась на 69,4%. Максимальная цена «Сегежи» была в декабре 2021 г. – 11,289 руб.

Совет директоров «Сегежа» утвердили невыплату дивидендов по итогам 2025 г. Такое решение было принято советом директоров в связи с отсутствием у компании чистой прибыли. Последний раз «Сегежа» выплачивала дивиденды по итогам 2021 г. Тогда акционеры получили по 0,64 руб. на акцию.

Выручка «Сегежи» по МСФО за 2025 г. снизилась на 12% до 89,2 млрд руб. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2025 г. сократился более чем вдвое, до 67 млрд руб. по сравнению со 147,8 млрд руб. на конец 2024 г.

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