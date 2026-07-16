Цена акций ВТБ упала ниже 58 рублей за штуку
Цена акций ПАО «ВТБ» упала ниже отметки в 58 руб. Минимальная стоимость за день составила 57,80 руб. за штуку.
По данным на 17:50 мск ценные бумаги ВТБ торгуются по 57,95 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила 5,72%.
На закрытие торгов 15 июля цена акций ВТБ составила 61,60 руб., оборот торгов достиг 7,51 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 26,8%.
Падение акций ВТБ происходит на фоне общего снижения на бирже. Индекс IMOEX составил на 2039 п. Изменение к закрытию составило -3,45%. Индекс RTSI достиг отметки в 823,97 п. Он упал на 3,41%.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за два месяца 2026 г. снизилась на 11,2% относительно такого же периода прошлого года и составила 68,8 млрд руб. Возврат на капитал группы за указанный период сократился на 240 базисных пунктов (б. п.) в годовом отношении и достиг 15,4%. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 5,1% до 207,8 млрд руб.
Чистые процентные доходы увеличились на 335,1% и достигли 128,8 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,5% против 0,6% годом ранее. Чистые комиссионные доходы упали на 4,5% до 48,3 млрд руб. Расходы на создание резервов возросли на 9,5% до 28,8 млрд руб.