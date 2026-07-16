Цена акций ВТБ упала ниже 58 рублей за штуку

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за два месяца 2026 г. снизилась на 11,2% относительно такого же периода прошлого года и составила 68,8 млрд руб. Возврат на капитал группы за указанный период сократился на 240 базисных пунктов (б. п.) в годовом отношении и достиг 15,4%. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 5,1% до 207,8 млрд руб.