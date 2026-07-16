Цена обыкновенных акций «Ростелекома» на Мосбирже упала на 5%

«Ростелеком» – одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, основаная в 1993 г. Занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (более 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (49 млн абонентов) и платного телевидения (12 млн домохозяйств). Вместе с партнерами развивает онлайн-кинотеатр Wink. Владеет сотовым оператором «Теле 2». Входит в число 50 крупнейших компаний России по выручке. Эффективный контроль у государства, в свободном обращении на начало 2026 г. было 29% обыкновенных и 69% привилегированных акций.