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Цена обыкновенных акций «Ростелекома» на Мосбирже упала на 5%

Ведомости

По состоянию на 19:42 мск 16 июля цена обыкновенных акций «Ростелекома» снизилась на 5,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 38,35 руб. Объем торгов составил 338,53 млн руб.

На закрытие торгов 15 июля цена обыкновенных акций «Ростелекома» составила 40,32 руб., оборот торгов достиг 196,94 млн руб.

За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций «Ростелекома» снизилась на 38,1%.

«Ростелеком» – одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, основаная в 1993 г. Занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (более 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (49 млн абонентов) и платного телевидения (12 млн домохозяйств). Вместе с партнерами развивает онлайн-кинотеатр Wink. Владеет сотовым оператором «Теле 2». Входит в число 50 крупнейших компаний России по выручке. Эффективный контроль у государства, в свободном обращении на начало 2026 г. было 29% обыкновенных и 69% привилегированных акций.

30 июня «Ростелеком» утвердил дивиденды за 2025 год в размере 2,71 рубля на акцию. Общая сумма дивидендных выплат достигнет 9,46 млрд руб., или 50,6% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2025 г. Реестр для получения дивидендов будет закрыт 20 июля.

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