«Ростелеком» утвердил дивиденды за 2025 год в размере 2,71 рубля на акцию

По итогам 2025 г. выручка «Ростелекома» выросла на 12% относительно предыдущего года и составила 872,8 млрд руб. В IV квартале показатель продемонстрировал рост на 16% до 270,5 млрд руб. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I квартале 2026 г. увеличилась на 10% год к году и достигла 7,4 млрд руб. Выручка за отчетный период также выросла год к году на 10% до 208,9 млрд руб. Ключевыми драйверами роста стали развитие цифровых сервисов и рост мобильного бизнеса оператора связи Т2 из контура «Ростелекома».