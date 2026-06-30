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«Ростелеком» утвердил дивиденды за 2025 год в размере 2,71 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры ПАО «Ростелеком» решили выплатить дивиденды в размере 2,71 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс Рынки» со ссылкой на компанию.

Решение было принято на годовом собрании. Общая сумма дивидендных выплат достигнет 9,46 млрд руб., или 50,6% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2025 г. Такой показатель соответствует положениям дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы (касается выплат дивидендов в 2025, 2026 и 2027 гг.).

Реестр для получения дивидендов будет закрыт 20 июля.

По итогам 2025 г. выручка «Ростелекома» выросла на 12% относительно предыдущего года и составила 872,8 млрд руб. В IV квартале показатель продемонстрировал рост на 16% до 270,5 млрд руб. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I квартале 2026 г. увеличилась на 10% год к году и достигла 7,4 млрд руб. Выручка за отчетный период также выросла год к году на 10% до 208,9 млрд руб. Ключевыми драйверами роста стали развитие цифровых сервисов и рост мобильного бизнеса оператора связи Т2 из контура «Ростелекома».

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