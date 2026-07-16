Цена акций «Озон фармацевтики» на Мосбирже упала на 5,5%
По состоянию на 21:05 мск 16 июля цена акций «Озон фармацевтики» снизилась на 5,52% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 37,85 руб. Объем торгов составил 53,24 млн руб.
На закрытие торгов 15 июля цена акций «Озон фармацевтики» составила 39,41 руб., оборот торгов достиг 48,85 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Озон фармацевтики» снизилась на 22,3%.
«Озон фармацевтика» – один из лидирующих российских производителей фармацевтических препаратов с самым большим портфелем лекарственных средств, основанный в 2001 г. в г. Тольятти Самарской области. У компании 3 исследовательские лаборатории и 16 производственных участков, на которых трудится свыше 2500 человек. Производственные мощности позволяют выпускать более 500 препаратов. В 2024 г. «Озон фармацевтика» поставила на рынок свыше 320 млн упаковок лекарственных средств. Среди крупнейших акционеров основатель компании Павел Алексенко.
26 июня акционеры ПАО «Озон фармацевтика» утвердили размер дивидендов на уровне 0,27 руб. за акцию по итогам I квартала 2026 г. Дата отсечки установлена на 8 июля. На выплату дивидендов направлено 315,28 млн руб.