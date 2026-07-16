Цена акций «Озон фармацевтики» на Мосбирже упала на 5,5%

«Озон фармацевтика» – один из лидирующих российских производителей фармацевтических препаратов с самым большим портфелем лекарственных средств, основанный в 2001 г. в г. Тольятти Самарской области. У компании 3 исследовательские лаборатории и 16 производственных участков, на которых трудится свыше 2500 человек. Производственные мощности позволяют выпускать более 500 препаратов. В 2024 г. «Озон фармацевтика» поставила на рынок свыше 320 млн упаковок лекарственных средств. Среди крупнейших акционеров основатель компании Павел Алексенко.