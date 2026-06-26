Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,365+1,75%KLVZ1,724-3,36%RGSS0,157-4,02%IMOEX2 218,08-1,73%RTSI923,84-1,73%RGBI113,27-0,89%RGBITR752,75-0,84%
Главная / Инвестиции /

Акционеры «Озон фармацевтики» утвердили дивиденды за I квартал

Ведомости

Акционеры ПАО «Озон фармацевтика» утвердили размер дивидендов на уровне 0,27 руб. за акцию по итогам I квартала 2026 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Дата отсечки установлена на 8 июля. На выплату дивидендов направлено 315,28 млн руб.

По итогам 2025 г. акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 0,27 руб. на одну обыкновенную акцию.

Чистая прибыль «Озон фармацевтики» увеличилась на 30% в I квартале 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 1,3 млрд руб. Выручка по итогам первых трех месяцев 2026 г. выросла до 7 млрд руб. (+2% по сравнению с 2025 г.). Скорректированная EBITDA достигла 2,5 млрд руб. (+0,4%) с рентабельностью в 36%. В отчете компания также подтвердила прогноз по росту выручки на 2026 г. на 15–25% год к году.

В 2025 г. чистая прибыль «Озон фармацевтики» по РСБУ выросла на 7% в сравнении с результатом 2024 г. Показатель достиг 2,3 млрд руб. Выручка также увеличилась на 17% (3,4 млрд руб.).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте