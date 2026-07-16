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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2000 пунктов впервые с октября 2025 г., свидетельствуют данные торгов.

Около 23:00 мск индекс IMOEX2 снизился до 1 998,75 пункта. К 23:30 показатель поднялся до 2 002,33 пункта.

16 июля российский фондовый рынок продемонстрировал резкое снижение в ходе основной торговой сессии. Индекс Мосбиржи впервые с 21 октября 2022 г. опускался ниже отметки 2025 пунктов. Индекс РТС оставался под существенным давлением, потеряв 4,39% и опустившись до 815,97 пункта.

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