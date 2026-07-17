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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Аэрофлота» упала на 12,6% после закрытия дивидендного реестра

Ведомости

По состоянию на 09:25 мск 17 июля цена акций «Аэрофлота» снизилась на 12,75% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 29,43 руб. Объем торгов составил 944 млн руб.

На закрытие торгов 16 июля цена акций «Аэрофлота» составила 34,30 руб., оборот торгов достиг 1,62 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 53,9%.

Ранее акционеры «Аэрофлота» одобрили дивиденды за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб.

«Аэрофлот-российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов. РФ контролирует 74% компании, в свободном обращении 25% обыкновенных акций.

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